Ayvalık'ta poşet içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu

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Hüsnü EVREN-Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde İlk Kurşun Tepesi´ndeki taş yığınlarının kenarında yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu.

Ayvalık ilçesi Yeni Mahalle İlk Kurşun Tepesi´nde bu sabah dolaşmaya çıkan bir kişi, yerleşim yerlerinin sona erdiği arazideki taş yığınlarının yanında poşet içinde bebek cesedi olduğunu gördü. Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi. Sabah erken saatlerde bırakıldığı tahmin edilen bebek cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin DNA tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Polis geniş çaplı araştırma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN-Kadri KAYA

2021-03-12 14:41:16



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