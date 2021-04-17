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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek Öğretmenevi pandemi nedeniyle kapatıldı

İHA

Erdek Öğretmenevi pandemi nedeniyle kapatıldı

Erdek İlçesinde bir otelde geçici olarak hizmet veren Erdek Öğretmenevi kapatılarak faaliyeti sonlandırıldı.
Erdek’te uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Kumlu Yalı Caddesi’nde bulunan binada hizmet veren Erdek Öğretmenevi depreme karşı riskli yapı olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl yıkıldı. Erdek Öğretmenevi, 2020 yaz turizm sezonunda yeni kiraladığı bu turistik tesiste hizmet vermeye devam etti. Bina sahibiyle 1+2 yıllık sözleşmeyle geçici olarak kiralanan tesis, pandemi nedeniyle geçtiğimiz gün faaliyeti sonlandırıldı. Erdek Öğretmenevi içerisinde bulunan eşyalar boşaltılıp, kamyonlara yüklenerek depoya kaldırıldı.
Erdek’te yeniden Öğretmenevi binasının inşası için çalışma başlatan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret ederek, Erdek ve Edremit ilçelerine Öğretmenevi binalarının yapılmasını gündeme getirmişti.

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