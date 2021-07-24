Altınoluk'taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, fırtınanın ardından oluşan hortuma ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, 22 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında şiddetli fırtına meydana geldi. Fırtına esnasında oluşan hortum nedeniyle plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 3 kişinin havada uçuşan cisimlerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandığı o anların kaydedildiği yeni görüntü ortaya çıkarken, hortum anında yaşanan panik net şekilde görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-07-24 18:16:02



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