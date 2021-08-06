Edincik'te temizlik seferberliği

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinin tarihi Osmanlı dönemine dayanan mahallesi Edincik, Bandırma Belediyesi ekiplerince baştan aşağı köpükle yıkanarak temizlik seferberliği gerçekleştirildi.

Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma İlçe Örgütü’nün ortaklaşa düzenlediği; “Edincik Kapsamlı Temizlik Etkinliği” büyük ilgi gördü.

Etkinlik esnasında vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, gelen talep ve önerileri dikkatle dinledi, notlar aldı. Edincik’te Kurban Bayramı öncesinde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazılan ve düzeltilmeyen yollar konusunda büyük sıkıntılar çekilmiş, bu sorunları gidermek adına Bandırma Belediyesi acil asfalt ve yol yapım düzenlemesi yapmıştı. Edincikliler yapılan asfalt ve yol düzenlemesi için Başkana ve Bandırma Belediyesine teşekkür ederek ikramda bulundular. Yapılan Kapsamlı Temizlik Etkinliğinde, Edincik’in dört bir yanında köpüklü yıkama ve dezenfektan uygulaması yapıldı.

Etkinliğe; Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, Belediye Meclis Üyesi Abdullah Erbay, Edincik Mahalle Muhtarı Kâmil Eryılmaz, CHP üyeleri ve Edincikliler katıldı.

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