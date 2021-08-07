Erdek’te utandıran çöp manzarası

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Erdek'te gün batımının ve gemilerin en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Kurbağalıdere sahili, akşamları burada alkol alan kişiler tarafından çöplük alana dönüştürülüyor.

Geceleri sahilde oturup alkol içen, bu bölgenin keyfini çıkaranlar, boş alkol şişelerini, yedikleri çerez, midyelerin kabuklarını ve sigara izmaritlerini bırakıp buradan ayrılıyorlar. Gün aydınlandığında ortaya çıkan kötü manzara ilçe sakinlerinin yanı sıra tüm tatilcilerin de tepkilerini çekiyor.

Kurbağalı Dere Sahili’nin çöplüğe dönüştürülmesine ilişkin açıklama yapan vatandaşlar, "Akşamcılar sefayı sürerken, pislikleri bize kalıyor. Üstelik sadece sahil değil denize de atılan çöplerle denizimiz kirleniyor. Her gün burayı temizlemek zorunda kalan görevlilerin emeklerine büyük saygısızlık var. Güvenlik güçlerince bölgenin sık sık denetlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

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