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AVM, 114 yıllık şadırvana komşu oldu Balıkesir'de şehrin simgesi şadırvan, AVM'nin gölgesinde kaldı

İHA

AVM, 114 yıllık şadırvana komşu oldu Balıkesir'de şehrin simgesi şadırvan, AVM'nin gölgesinde kaldı

Balıkesir'de yeni yapılan bir alışveriş merkezi, 114 yıl önce Ömer Ali Bey tarafından yaptırılan tarihi şadırvana adeta komşu oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun desteği ile inşaatı süren alışveriş merkezinin, şehrin simgelerinden olan tarihi şadırvana ve saat kulesine neredeyse bitişik olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Balıkesir'de yaklaşık 6 yıl önce terk edilen eski SSK Pasajı ve SSK binası olarak bilinen alanın mülkiyeti ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tarafından mülkiyeti büyükşehire kazandırılan yapı, daha sonra ihale yolu ile satışa çıktı. Manchester City takımında forma giyen Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan'ın akrabalarına ait olan şirket 40 bin metrekarelik alanı bulunan eski SSK binasının olduğu yapıyı ihaleden 28 milyon TL'ye satın aldı. 2018 yılında projeleri çizilen 42 dükkan ve 123 ofisin bulunacağı inşaat başladı.

2021 yılında tartışmalar başladı
Anıtlar Kurulunca onaylanan proje sonrasında bir kaç yıldır inşaatı devam eden ve Balıkesirlilerin 'AVM inşaatı' olarak bildiği 'Balıkesir Ticaret ve İş Merkezi' inşaatında sona gelindikçe şehirde de tartışmalar başladı. Şehrin işlek olan Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi kesişiminde bulunan AVM'nin tamamlandığında şehir içi yaya ve araç trafiğini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Bazı vatandaşlar trafik ve parklanma sorunu yaşanan şehirde, işlek noktada faaliyete geçecek bir AVM ile trafik sorununun içinden çıkılmaz bir hal alacağı görüşünü benimsedi.

İnşaat sürdü, şadırvana komşu oldu
Tartışmaların devam ettiği noktada, AVM inşaatı da sürerken, yapıların ortaya çıkması neticesinde Balıkesir Ticaret ve İş Merkezi, şehrin simgesi olan 114 yıllık şadırvana adeta komşu oldu. Şadırvana bir kaç metre uzaklığına kadar yaklaşan inşaat bu kez de başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşlar, şehrin simgesi olan 114 yıllık şadırvanın ve 193 yıllık saat kulesinin gölgede kaldığını iddia ederken, karşıt görüş olarak tesisin hizmete geçmesi ile şadırvanın ve saat kulesinin daha da önem kazanacağı görüşünü benimsedi. İnşaatta dış cephe çalışmaları sürerken, tartışmalar da devam ediyor. Bölgesel olarak yayınlanan şehir gazetelerinde de konu ele alınırken, futbolcu İlkay Gündoğan'ın akrabalarına ait olan şirketten ise bugüne kadar bir açıklama yapılmadı.
İHA muhabirlerinin mikrofon uzattığı inşaat çevresindeki esnaf ise, inşaatın bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyleyerek şadırvanın ve saat kulesinin durumu ile ilgili konuda yorumda bulunmak istemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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