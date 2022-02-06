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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor : 2 - 0

DHA

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor : 2 - 0


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)-STAT: Bandırma 17 Eylül Stadı
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer(Dk. 71 Pucko) Kerim Avcı (Dk. 81 Landel) Keny (Dk.86  Osmajic) Okan Alkan (Dk.46 Alpay Koldaş),  Mehmet Özcan, Doğancan Davas (Dk. 86 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrjsajevic (Dk. 68 Hasic), Alim Öztürk, Camara (Dk. 68 Del Valle) Bammou, Onur Ayık (Dk. 78 Atalay Babacan) Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Serkan Göksu), Mrsıc (Dk.78 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun.
GOLLER: Dk. 32 Keny, Dk.60 Kerim Avcı (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR:  Dk. 57 Bammou, Dk. 73 Alim, Dk. 85 Ercan (Ümraniyespor) Dk. 90+2 Caner Cavlun,  Dk. 92+2 Alpay Koldaş (Bandırmaspor)Spor Toto 1´inci Lig´in 2´üncü hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor´u 2-0 yendi.
6´ncı dakikada Ümraniyespor, ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Karal Kayra´nın vuruşu barajdan kornere çıktı. 
32´nci dakikada ceza alanı hemen dışında boşta kolan topla buluşan Bandırmaspor´da Keny, sağ ayağının içiyle harika bir vuruş yaparak topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi. Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını Bandırmaspor 1-0 galip kapattı.
54´ncü dakikada sağ kanattan Keny´in yaptığı ortaya kafasıyla vuran Doğan Can´ın vuruşu büyük farkla dışarı çıktı.
60´ıncı dakikada Guido Koçer´in yerde kalmasının ardından Bandırmaspor ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kerim, topu kalecinin uzanamayacağı sol üst köşeye gönderdi ve Bandırmaspor´u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2022-02-06 15:47:03

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