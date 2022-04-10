1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi

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20212022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı 1966 Edremitspor 10 kazanarak Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.

1966 Edremitspor’a Bölgesel Amatör Lig’i getiren golü 66. dakikada Ali Tayfun Akbey attı. 1966 Edremitspor’u yaklaşık 3 bin seyirci destekledi.

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