Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

İHA

Balıkesir’de 19 Mayıs, Gençlik Festivali ile kutlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı 4 gün sürecek bir Gençlik Festivali ile kutlayacak. Dijital Gençlik Merkezi’nde süren çalışmaları inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, gençlik alanında Balıkesir’i uluslararası bir merkez haline getireceklerini belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 4 gün boyunca sürecek muhteşem bir Gençlik Festivali düzenliyor. Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park, Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi ile Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışlarının gerçekleştirileceği Gençlik Festivalinde konserler ve Espor turnuvaları gerçekleştirilecek.
‘Balıkesir'i geleceğe taşıyoruz’
Festival öncesinde; AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mutlu Aydemir ile birlikte Çamlık Dijital Gençlik Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir olarak gençlere unutamayacakları bir festival yaşatacaklarını ifade etti. “Balıkesir’i geleceğe taşıyoruz” diyen Yücel Yılmaz “Balıkesir’i uluslararası gençlik çalışmaları için bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Şehrimize kazandırdığımız ve festivalde açılışlarını yapacağımız Dijital Gençlik Merkezi, Skate Park ve diğer gençlik merkezlerini gençlerimiz güle güle kullansın.” dedi.
‘Gençlik çalışmalarında uluslararası bir merkez’
“Her şey daha güzel bir dünyada, gençlerimizin hayatın her alanına daha aktif katılacağı yarınlar için.” diyen Başkan Yücel Yılmaz, hedeflerinin Balıkesir’i gençlik çalışmaları alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, “Bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı kanlarını ve canlarını feda ederek miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” açıklamasında bulundu.
Her güne bir açılış
Espor, oyun yazılımı ve Metaverse dünyası başta olmak üzere birçok konuda panel ve söyleşilerin düzenleneceği 4 günlük festivalin ilk gününde Çamlık’ta, Türkiye’nin en büyük Espor tesisinin yer aldığı Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi açılışı yapılacak. Ayrıca 20 Mayıs’ta Avlu Yaşam Merkezi’nde bin 944 metrekare alan üzerine inşa edilen Skate Park, 21 Mayıs’ta Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi, 22 Mayıs’ta ise Altıeylül İlçesi’nde inşa edilen Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin açılışı yapılacak.
4 gün, 5 konser
Gerçekleştirilen anketler sonucunda gençlerin Balıkesir’de en çok görmek istediği sanatçılar, Çamlık’ta konser verecek. İlk gün Fettah Can, ikinci gün İkiye On Kala, üçüncü gün Sefo ve dördüncü gün ise; Reynmen sahne alarak gençlere unutamayacakları bir festival yaşatacak. Ayrıca 21 Mayıs’ta Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi’nin açılışının akşamı saat 21.00’de gençlik merkezinde Bilal Sonses konseri düzenlenecek.
Başvurmak için
Açılışı yapılacak olan Dijital Gençlik Merkezi’ndeki birbirinden eğlenceli etkinliklere ve kıran kırana geçecek yarışmalara katılmak isteyen gençler başvurularını https://dgm.balikesir.bel.tr/ adresinden yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altıeylül’de sevgiye engel yok
YEREL HABERLER Altıeylül’de sevgiye engel yok
Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi E-Spor takımı, finalde
Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Balıkesir´de toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi
YEREL HABERLER Balıkesir´de toplu taşıma araçları ve taksiler ...
Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı
YEREL HABERLER Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı
Burhaniyeli muhtar engellileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Burhaniyeli muhtar engellileri yalnız bırakmadı
Bandırma Belediyesi haşereler için teyakkuzda
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi haşereler için teyakkuzda
Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri denetliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir toplu ulaşım araçları ve taksileri ...
Paşalimanı'nda bahar şenliği
YEREL HABERLER Paşalimanı'nda bahar şenliği
Burhaniye’de bisiklet festivali başlıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de bisiklet festivali başlıyor
41 Bayrak Adam anıldı Kuvayi Milliye Günü kutlanıyor
YEREL HABERLER 41 Bayrak Adam anıldı Kuvayi Milliye Günü kutlanıyor
Balıkesirli gençler sosyal medyadan, sosyal meydana indi
YEREL HABERLER Balıkesirli gençler sosyal medyadan, sosyal meydana ...
Balıkesir’de Briç Takımları Türkiye Şampiyonası için yarıştı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Briç Takımları Türkiye Şampiyonası için ...
Nitelikli ve kaliteli teknikerler olmak için dağlarda eğitim görüyorlar
YEREL HABERLER Nitelikli ve kaliteli teknikerler olmak için dağlarda ...
Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Balıkesir'de tır şarampole uçtu: 1 ölü
(Özel) 'En özel asker bizim asker' Özel bireyler çakı gibi asker oldu
YEREL HABERLER (Özel) 'En özel asker bizim asker' Özel bireyler çakı ...
Manyas’ta çeltik ekimleri başladı
YEREL HABERLER Manyas’ta çeltik ekimleri başladı
Madenciler, sanal kaza ortamında eğitilecek
YEREL HABERLER Madenciler, sanal kaza ortamında eğitilecek
İkizler Tuğberk ve Tuana düğüne renk kattı
YEREL HABERLER İkizler Tuğberk ve Tuana düğüne renk kattı
Kurdukları stand'la sokak hayvanlarını sahiplendirdiler
YEREL HABERLER Kurdukları stand'la sokak hayvanlarını ...
Belediye Bandırmalıları uçuruyor
YEREL HABERLER Belediye Bandırmalıları uçuruyor
Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi
YEREL HABERLER Marmara'da Mayıs ayında hamsi sürprizi
Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ...
Edremitli öğretmen olimpiyatlarda altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Edremitli öğretmen olimpiyatlarda altın madalya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.