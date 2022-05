Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM atölyesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, CocaCola’nın eski dünya CEO'su Muhtar Kent tarafından Ayvalık Anadolu Lisesi'ne (AYAL) STEM laboratuvarı kazandırıldı.

DefneMuhtar Kent Eğitim Vakfı tarafından yapılan STEM laboratuvarının açılışında; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AYAL Müdürü Hüseyin Aday, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan vakfın yönetim kurulu başkanı Muhtar Kent, hayata geçirdikleri; kısa adı STEM olan fen, teknoloji ve mühendislik atölyesinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “2010 yılında sevgili eşim Defne ve çocuklarımızla DefneMuhtar Kent Eğitim Vakfı’nı kurarak çıktığımız bu yolda, bugüne kadar 56 öğrenciye eğitim desteği sağladık. Her yıl giderek artan sayıda vakfımıza burs başvurusu yapılıyor. Bu yıl da 120 burs başvurusu aldık. Vakfımızın bursuyla Amerika’da eğitimini tamamlayan ve mezun olan birçok Ayvalıklı öğrencimiz bulunmaktadır. Diğer öğrencilerimizin de pek çoğu Edremit körfezinden ve Ayvalık Anadolu Lisesi’ndendir. Haziran ayında STEM atölyesinde bursiyerlerimiz, okulumuz öğrencileriyle bir araya gelerek ABD’deki tecrübelerini arttıracak dil konusunda gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacaklar. Akranlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının günümüz dünyasındaki eğitimin en önemli parçalarından biri olduğuna inanıyorum. Ayvalıklı öğrencileri de bu imkanlardan istifade etmeye davet ediyorum. Aynı şekilde bursiyerlerimizin burada yapacakları çalışmaların, arkadaşlarına yapacakları katkıların öneminin altını çizmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi; ‘Nereden geldiğini unutan, nereye gideceğini bilemez.’ Bu düşünceyle gönülden bağlı olduğumuz, bu topraklara hizmet amacıyla kurduğumuz bu vakfımızın bursuyla okuyan öğrencilerimizden tek beklentimiz; buraya gelsinler, AYAL öğrencilerine ilham versinler. Mentorluk etsinler ve onlara ilerideki hayatlarında katkı sağlayacak birikimlerini paylaşsınlar” dedi.

Pandemiden dolayı geçtiğimiz iki yıl süresince fiziken bir araya gelebilmenin mümkün olmadığını kaydeden Muhtar Kent, “Bursiyerlerimiz, çevrimiçi olarak AYAL öğrencileriyle eşleşerek, her hafta görüşmeler yaptılar ve onlara destek oldular. Bursiyerlerimiz; inşallah bundan sonra fiziken Ayvalık’ta bir araya gelmeye devam edecekler. Aynı şekilde belediyemizin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde de görev alacaklar. Bu konuda da Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin ile daha önceden istişarelerde bulunduk. Bu yüzden de el birliğiyle gençlerimizin eğitimine ve ilçemizin ve körfez bölgesinin kalkınmasına destek olmaya bundan sonra da devam edeceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise içinde bulunduğumuz eğitimöğretim yılını Balıkesir genelinde eğitim yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle ‘eğitime farklı bir bakış’ dedik. Motivasyon üretme ve sinerjiyi yükseltme projesi olarak sizlerin katkılarıyla bütün ilçelerimizde olduğu gibi Ayvalık ilçemizde de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Oluşan bu farkındalıkta, zincirin halkaları gibi birbirine eklenen bu atölyelerin sayısı il genelinde 150’yi buldu. Küçük gibi görünen ama damlaya damlaya göl olan bir sürecin içindeyiz. Eğitime gönül vermiş insanlarımızın destekleriyle fevkalade güzel tablolar ortaya çıktı. Bize düşen de öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu heyecanını çalışma azmiyle yaymak, olgunlaştırmak, koordine etmek oluyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muhtar Kent ve Vali Şıldak ile protokol üyeleri STEM atölyesinde yapılan çalışmaları birlikte inceledi.

