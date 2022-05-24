Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM atölyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM atölyesi

İHA

Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM atölyesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, CocaCola’nın eski dünya CEO'su Muhtar Kent tarafından Ayvalık Anadolu Lisesi'ne (AYAL) STEM laboratuvarı kazandırıldı.
DefneMuhtar Kent Eğitim Vakfı tarafından yapılan STEM laboratuvarının açılışında; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AYAL Müdürü Hüseyin Aday, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan vakfın yönetim kurulu başkanı Muhtar Kent, hayata geçirdikleri; kısa adı STEM olan fen, teknoloji ve mühendislik atölyesinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “2010 yılında sevgili eşim Defne ve çocuklarımızla DefneMuhtar Kent Eğitim Vakfı’nı kurarak çıktığımız bu yolda, bugüne kadar 56 öğrenciye eğitim desteği sağladık. Her yıl giderek artan sayıda vakfımıza burs başvurusu yapılıyor. Bu yıl da 120 burs başvurusu aldık. Vakfımızın bursuyla Amerika’da eğitimini tamamlayan ve mezun olan birçok Ayvalıklı öğrencimiz bulunmaktadır. Diğer öğrencilerimizin de pek çoğu Edremit körfezinden ve Ayvalık Anadolu Lisesi’ndendir. Haziran ayında STEM atölyesinde bursiyerlerimiz, okulumuz öğrencileriyle bir araya gelerek ABD’deki tecrübelerini arttıracak dil konusunda gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunacaklar. Akranlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının günümüz dünyasındaki eğitimin en önemli parçalarından biri olduğuna inanıyorum. Ayvalıklı öğrencileri de bu imkanlardan istifade etmeye davet ediyorum. Aynı şekilde bursiyerlerimizin burada yapacakları çalışmaların, arkadaşlarına yapacakları katkıların öneminin altını çizmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi; ‘Nereden geldiğini unutan, nereye gideceğini bilemez.’ Bu düşünceyle gönülden bağlı olduğumuz, bu topraklara hizmet amacıyla kurduğumuz bu vakfımızın bursuyla okuyan öğrencilerimizden tek beklentimiz; buraya gelsinler, AYAL öğrencilerine ilham versinler. Mentorluk etsinler ve onlara ilerideki hayatlarında katkı sağlayacak birikimlerini paylaşsınlar” dedi.
Pandemiden dolayı geçtiğimiz iki yıl süresince fiziken bir araya gelebilmenin mümkün olmadığını kaydeden Muhtar Kent, “Bursiyerlerimiz, çevrimiçi olarak AYAL öğrencileriyle eşleşerek, her hafta görüşmeler yaptılar ve onlara destek oldular. Bursiyerlerimiz; inşallah bundan sonra fiziken Ayvalık’ta bir araya gelmeye devam edecekler. Aynı şekilde belediyemizin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde de görev alacaklar. Bu konuda da Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin ile daha önceden istişarelerde bulunduk. Bu yüzden de el birliğiyle gençlerimizin eğitimine ve ilçemizin ve körfez bölgesinin kalkınmasına destek olmaya bundan sonra da devam edeceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.
Açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise içinde bulunduğumuz eğitimöğretim yılını Balıkesir genelinde eğitim yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, “Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle ‘eğitime farklı bir bakış’ dedik. Motivasyon üretme ve sinerjiyi yükseltme projesi olarak sizlerin katkılarıyla bütün ilçelerimizde olduğu gibi Ayvalık ilçemizde de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Oluşan bu farkındalıkta, zincirin halkaları gibi birbirine eklenen bu atölyelerin sayısı il genelinde 150’yi buldu. Küçük gibi görünen ama damlaya damlaya göl olan bir sürecin içindeyiz. Eğitime gönül vermiş insanlarımızın destekleriyle fevkalade güzel tablolar ortaya çıktı. Bize düşen de öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu heyecanını çalışma azmiyle yaymak, olgunlaştırmak, koordine etmek oluyor” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Muhtar Kent ve Vali Şıldak ile protokol üyeleri STEM atölyesinde yapılan çalışmaları birlikte inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonda 8 kişi ...
Havran bisikletçileri ağırladı
YEREL HABERLER Havran bisikletçileri ağırladı
Edremit'te saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Edremit'te saklandığı evde yakalandı
İstanbul’dan dönünce evinin soyulduğunu gören kişi, polisten yardım istedi
YEREL HABERLER İstanbul’dan dönünce evinin soyulduğunu gören kişi, ...
Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Edremit’te binlerce kaçak makaron ele geçirildi
Polis otele baskın düzenledi
YEREL HABERLER Polis otele baskın düzenledi
İBB’den Burhaniye’ye bilgi desteği
YEREL HABERLER İBB’den Burhaniye’ye bilgi desteği
Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı
YEREL HABERLER Hastane personelinden geleneksel lokma hayrı
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali başlıyor
Trafiğe kapalı alanlar denetlendi
YEREL HABERLER Trafiğe kapalı alanlar denetlendi
Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz dolduruyor Sahiller sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi çalışmalarıyla göz ...
Başkan Tosun esnaf ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tosun esnaf ile buluştu
Ailece madalya ile döndüler 14 yaşında olan Toprak Toprak, yarışmalarda iki bronz madalya alarak ülkemizi Belgrat’ta temsil edecek
YEREL HABERLER Ailece madalya ile döndüler 14 yaşında olan Toprak ...
Kazdağları’ndaki çalışmalar yerinde görüldü
YEREL HABERLER Kazdağları’ndaki çalışmalar yerinde görüldü
Ayvalıklı tekvandocular başarıya doymuyor Edirne’den 4 altın 4 gümüş 3 bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Ayvalıklı tekvandocular başarıya doymuyor Edirne’den ...
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Müze’de Müzeler Haftası etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Müze’de Müzeler Haftası etkinliği yapıldı
Efe heykelinin bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Efe heykelinin bakımı yapıldı
Başkan Ergin; “Ayvalık’ın UNESCO’nun kalıcı listesinde yer alması konusunda kararlı adımlarla yürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Ergin; “Ayvalık’ın UNESCO’nun kalıcı ...
500 eserlik el sanatları sergisi açıldı Edremit Belediyesi el sanatları sergisi açıldı
YEREL HABERLER 500 eserlik el sanatları sergisi açıldı Edremit ...
Başkan Yılmaz, BAÜN’ de gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, BAÜN’ de gençlerle buluştu
AYVOFF’tan geleneksel bahar kampı Çocuklar gibi eğlendiler
YEREL HABERLER AYVOFF’tan geleneksel bahar kampı Çocuklar gibi ...
Bu festival tiyatroseverleri Ayvalık’ta buluşturacak
YEREL HABERLER Bu festival tiyatroseverleri Ayvalık’ta buluşturacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.