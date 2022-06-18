Sındırgılı Gaziler 48 yıl sonra savaştıkları topraklarda buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri, 1974 yılında özgürleştirdikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Sındırgılı Kıbrıs gazileri için KKTC Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gezi programı düzenledi. İstanbul havalimanından KKTC’ye uçan gazilerin heyecanı gözlerinden okundu. Dolu dolu geçen dört günlük gezi programında şehitlik ziyareti esnasında gaziler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kıbrıs protokolü gazilerle bir araya geldi

KKTC ziyareti esnasında gazilerden oluşan heyet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi de ziyaret etti. Gezinin son gününde Kıbrıs Devlet Televizyonunda yayınlanan bir programa katılarak duygularını dile getirdiler. 16 Kıbrıs gazisi, 48 yıl sonra savaştıkları cepheleri ve toprakları ziyaret ederken duygu dolu anlar yaşadı. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcısı Ç. Çağatay Çavdar, bazı meclis üyeleri de gezi boyunca gazilere eşlik etti, hikâyelerine duygularına, ortak oldu.

48 önce savaştıkları toprakları görmenin yanında çok güzel bir şekilde karşılandıklarını belirten Balıkesir Sındırgı Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz “4 günden beri Kıbrıs’tayız. Belediye Başkanımız, kaymakamımız tarafından bizlere tanınan bir hak ile buraya gezmeye geldik. 48 sene önceki gördüğümüz, savaştığımız yerlerde neleri gördük. Ama kim ne derse desin Sındırgı’ya döndüğümüzde gazi arkadaşlarımı toplayıp Kaymakam ve Belediye başkanımıza teşekküre gideceğiz” dedi.

Şehitlik ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı

Şehitlik ziyaretinde bulunan gaziler o günler aklına gelince duygu dolu anlar yaşadı. Kimileri gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehitlik ziyaretinde gözyaşlarına hâkim olamayan Gazi Fevzi Durmaz “ 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına fiilen katıldığım gazilerdenim. 48 yıl sonra ilçemiz kaymakamı ve belediye başkanının yardımlarıyla, teşvikleriyle Kıbrıs adasını gezmekten mutluluk duyduk. Ve 3 gündür gezdik dolaştık. Savaş yaptığımız yerleri, şehitlikleri, yitirdiğimiz şehit arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Bazı yerde gönüllendik, bazı yerde hüzünlendik, bazı yerde sevindik. Ve gezdik, dolaştık, tur ettik bugün dönüyoruz“ dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz “

2 yıl önce falan bu işi planlamıştık ancak araya pandemi girdiğinden dolayı bunu gerçekleştiremedik. En son 1 ay önce görüşmemizde Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla bunu kararlaştırdık. Ve Kıbrıs’a ziyarette bugünlere nasip oldu“ dedi.

Aslen Sındırgılı olan KKTC Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü “Önemli olan Ana vatan ile Yavru vatan iç içe hep birlikte daha çok birbirimize kenetlenip daha çok birbirimize ziyaretler edip ülkemize gelmeyen insanlara tanıtmak. Ben tekrardan bu güzel insanlara bizleri bu topraklarda kök salmamızı, Türk kalmamızı sağlayan gazilerimizi burada ağırlamaktan ve sizlerin de buna vesile olduğunuz için başta Ekrem Yavaş başkanıma, tüm meclis üyelerimiz Sındırgı halkına buradan Güzel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Akçay köyünden selamlarımızı iletiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.