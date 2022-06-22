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Sındırgı’da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu

İHA

Sındırgı’da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu

Sındırgı ilçesinde Kaymakamlık kurumlar arası geleneksel futbol turnuvası iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Kurumlar arası iletişimi geliştirmek, spora teşvik etmek amacı ile turnuvaya 10 takım ve 115 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından turnuvanın galibi dostluk oldu.
Final karşılaşması Jandarma ile İbrahim Ethem Akıncı İlk ve Ortaokulu takımları arasında gerçekleşti. Heyecan dolu karşılaşma Jandarma 5 İbrahim Ethem Akıncı 3 skoru ile sonuçlandı.
Final karşılaşmasında çok sayıda taraftar Kaymakam Zafer Oktay, belediye başkan yardımcısı Ç. Çağatay Çavdar, Cumhuriyet savcısı Mehmet Furkan Yılmaz, İlçe Emniyet müdürü Tahir Demir, ilçe Jandarma komutanı Bahtiyar Beycur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rahmi Yörük takımları yalnız bırakmadı.
Turnuvada konuşmasını gerçekleştiren ilçe kaymakamı Zafer Oktay “ Bu gün kaymakamlığımız tarafından düzenlenen kamu kurumlar arası futbol turnuvasını sonuna geldik final maçı ile de turnuvamızı tamamladık. Birçok kamumuzdan kendi talepleri ile güzel bir etkinlik oldu. Centilmenlik içerisinde ve rekabetin yüksek olduğu güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunda sonra ara ara bu turnuvalarımızı ilçemizde farklı spor dallarında da yine devam etmeye çalışacağız” dedi.
Turnuvada İlçe Jandarma şampiyonluğu üstlenirken, İbrahim Ethem Akıncı ikinci, Yağcıbedir ortaokulu üçüncü takım olarak turnuvayı tamamladı.
33 gol ile turnuvanın gol kralı ödülünü alan Mustafa Ayan “ Turnuvanın en çok gol atan oyuncusu olarak bu gün tabi buruk bir mutluluk yaşadım. Tabi şampiyon olmak ta istiyorduk. Ama güzel bir organizasyon oldu. Bütün takımlar bütün kurumlar burada dostluk çerçevesinde tabi ufak tefek yeri geldiğinde sertlikler oldu ama yine de dostluk çerçevesinde bütün kurumların birbiriyle kaynaştığı turnuva oldu. Biz de elimizden geleni yaptık bu gün olmadı ama şampiyon olan jandarma takımını ikinci olan İbrahim Ethem Akıncı’yı onları da tebrik ederiz. Güzel bir turnuva oldu emeği geçen herkese özellikle Kaymakamlığa, belediyemize, Rahmi Müdürüme, Niyazi Hocama hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler inşallah böyle güzel organizasyonların devamı gelir” şeklinde konuştu.
Turnuvanın şampiyonu Jandarma’nın kaptanı Uzm. Jandarma Alt. Kdm. Çvş. Uğur Dağhan “ Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelip destekleyen başta bölük komutanımız Ahmet Başçavuşumuz bütün personele teşekkür ediyoruz. Bu turnuvada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şampiyon olduğumuz için de ayrıca çok mutluyuz. Turnuva kıran kırana geçti. Centilmence geçti sonunda kazanan biz olduk onun için ayrıca mutluyuz böyle turnuvaların devamını diliyoruz” dedi.

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