Balıkesir iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında 2023 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Balıkesirli vatandaşlar iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. İl bazında farklılık gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2023 Ramazan İmsakiyesini ve teravih saatlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, Diyanet'e göre Balıkesir iftar ve sahur saatleri...

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ