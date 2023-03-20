Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman dünyasının coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. 23 Mart Perşembe günü ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Her ilde oruçların farklı saatlerde açılması nedeniyle il il Ramazan İmsakiyesi farklılık gösteriyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Balıkesir iftar ve sahur vakitleri...

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