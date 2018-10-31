Balıkesirspor - Pendikspor maçı istatistikleri

Balıkesirspor ve Pendikspor, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Türkiye Kupa 4.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Balıkesirspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pendikspor, geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 588 kodlu maçı oynayanlar; Balıkesirspor galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Pendikspor galibiyet oranı 0.00.

Balıkesirspor önceki hafta Tepecikspor mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Pendikspor ise Konya Şekerspor karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Balıkesirspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Balıkesirspor, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Pendikspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Pendikspor, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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