        Balıklıgöl güneşle aydınlatılacak | Son dakika haberleri

        Balıklıgöl güneş enerjisiyle aydınlatılacak

        Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl platosu, güneş enerjisiyle aydınlatılacak. 32 milyon lira bütçeyle hayata geçirilecek proje kapsamında yıllık 350 bin lira tasarruf sağlanması hedefleniyor

        16.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:11
        Balıklıgöl güneşle aydınlatılacak
        Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl platosu, güneş enerjisiyle aydınlatılacak. Eyyübiye Belediyesi tarafından uygulanacak projeye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ve Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) finansman desteği verecek. Hazırlık çalışmalarının sürdüğü projenin tamamlanmasıyla kentin simgelerinden Balıklıgöl ve çevresi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşacak.

        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, protokolü imzalanan projenin ihale sürecinin ardından sahada çalışmalara başlanacağını belirtti. Kuş, "Balıklıgöl ve çevresinin yenilenebilir enerjiyle aydınlatılmasına yönelik projemizin uygulama hazırlıkları sürüyor. Bu projeyle Şanlıurfa'nın kalbi konumundaki Balıklıgöl platosu modern, çevreci ve sürdürülebilir bir enerji yapısına kavuşacak. Tarihe ışık tutacak, Balıklıgöl'ü geleceğin enerjisiyle aydınlatacağız" dedi.

        Toplam 32 milyon lira bütçeli proje için Eyyübiye Belediyesi 10 milyon, GAP BKİ 14 milyon, YİKOB ise 8 milyon lira finansman sağlayacak. Proje kapsamında alana kurulacak sistemlerle bölgedeki aydınlatma tamamen güneş enerjisiyle sağlanacak.

        Gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemleriyle enerji israfının önüne geçilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bugünkü fiyatlarla yıllık yaklaşık 350 bin lira tasarruf edilmesi planlanıyor. Proje sayesinde Balıklıgöl'ün aydınlatma gideri ortadan kalkacak.

        #yerel haberler
        #Şanlıurfa Haberleri
        #balıklıgöl
