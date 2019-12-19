Mersin İl jandarma komutanlığı ekipleri balina kusmuğu satmaya çalışan iki şahsı yakaladı. Zanlılarla ele geçirilen 5 parça toplam 44 kilo 320 gram kusmuğun piyasa değerinin 2 milyon 600 bin TL olduğu öğrenildi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, 2 Şahsın Ambergris (Balina Kusmuğu) satmaya çalıştığı ihbarını alan Mersin İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Mersin Yenişehir İlçesi Gazi Mahallesinde takibe aldıkları bir aracı durdurularak arama yaptı. Araçta 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram Ambergris (Balina Kusmuğu) bulundu.

PARFÜMLERDE KULLANILIYOR

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Labaratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde yakalanan maddenin Ambergris olduğu kesinlik kazanırken, gözaltına alınan iki şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ambergris maddesinin ise yüksek fiyatta bir parfüm içeriği olduğu biliniyor.