Balkan Ninnisi dizisinin yayın akışında yer almaması "Balkan Ninnisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. Balkan Ninnisi'nin yeni bölüm tarihi ve neden olmadığı TRT 1 'in Twitter sayfası üzerinden duyuruldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...