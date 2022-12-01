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Balkan Ninnisi bu akşam yok mu, neden yok? Balkan Ninnisi yeni bölüm...

TRT 1 ekranlarının her hafta Perşembe günü saat 20.00'da ekranlara gelen dizisi Balkan Ninnisi 1 Aralık Perşembe TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

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  • Balkan Ninnisi neden yok, devam edecek mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı?

    Balkan Ninnisi dizisinin yayın akışında yer almaması "Balkan Ninnisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. Balkan Ninnisi'nin yeni bölüm tarihi ve neden olmadığı TRT 1 'in Twitter sayfası üzerinden duyuruldu. İşte konuyla ilgili merak edilenler...
  • Balkan Ninnisi neden yok, devam edecek mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı?

    BALKAN NİNNİSİ NEDEN YOK?

    Balkan Ninnisi dizisinin bu hafta Dünya Kupası nedeniyle yayınlanmayacağı belirtiliyor.
  • Balkan Ninnisi neden yok, devam edecek mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı?

    BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    TRT 1'in resmi Twitter sayfasındaki bilgiye göre Balkan Ninnisi'nin yeni bölümü bu hafta da olmayacak.

    Sevilen dizi 8 Aralık Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
  • Balkan Ninnisi neden yok, devam edecek mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı?

    1 ARALIK PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Bu Toprağın Sesi

    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

    13:15 Yeşil Deniz
  • Balkan Ninnisi neden yok, devam edecek mi? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 yayın akışı! Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı?

    17:00 Ana Haber

    17:55 İddiaların Aksine

    20:00 3’te 3

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