Balkondan düşen genç kurtarılamadı 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ta evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşandı. Murat Köker (20), iddiaya göre hava almak için balkonda dengesini kaybederek, yaklaşık 20 metre yüksekten zemine düştü.

Olayı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Köker'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.