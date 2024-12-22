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        Balkonu çöken binaya yıkım kararı!

        İstanbul Avcılar'da balkonu çöken bina ile aynı sitedeki 2 binanın yıkımına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:51
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        Balkonu çöken binaya yıkım kararı!
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        Avcılar'da geçen Mayıs ayında balkonunun çökmesinin ardından tahliye edilen 6 katlı binanın yıkımına karar verildi.

        DHA'nın haberine göre AFAD uzmanlarının bir sorun olmadığı yönünde rapor verdiği aynı sitedeki diğer 2 binada yaşayanlar da, kendi binalarının yıkılarak kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmasına karar verdi. Sitenin yıkımına yeni yılda başlanacağı öğrenildi.

        Ambarlı Mahallesi'nde geçen 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 6 katlı 36 daireli binanın balkonu çöktü. Olayın ardından yapının güvenli olmadığına karar verilerek binada yaşayanlar tahliye edildi. Binada yapılan incelemelerde, beton içerisinde deniz kabukları ve benzeri maddelere rastlandı. Ayrıca demirlerde korozyonlar bulunduğu ve işlevini tamamlayan donatılarda 'Gevrek kırılma' görüldüğü tespit edildi. İncelemelerini tamamlayan uzmanlar, balkonu çöken binanın yıkılmasına karar verdi.

        SİTEDEKİ DİĞER BİNALAR DA YIKILACAK

        Yıkımına karar verilen 6 katlı binanın içerisinde bulunduğu sitedeki 4'er katlı 24'er daireli diğer 2 binayı da inceleyen uzmanlar, bu binalarda bir sorun olmadığı yönünde rapor hazırladı. Daha sonra kendi aralarında karar alan bina sakinleri, bölgenin kentsel dönüşüm kapsamında olması sebebiyle 2 binanın da hasarlı olanla birlikte yıkılarak, yeniden yapılmasına karar verdi.

        Yaşananları anlatan site sakinlerinden Erol Süpürür, "Bu bina 36 daireli. AFAD'dan buraya bakmaya geldiler. Ben onlara 3 bloğu da gezdirdim. 24 daireli olan 2 blok temiz çıktı. Kirişlerde bir şey çıktı. Fakat bu balkonu çöken 36 daireli binaya girdiğimizde, girmemle çıkmam bir oldu. Bütün kirişler patlamış vaziyette. AFAD'dan gelen arkadaşlar büyük ve ağır bir bina olduğu için dayanamadığını söylediler. 18 tane demir çıkmıştı duvardan. Ben korktum, dayanamayıp çıktım" dedi. Sitedeki binaların yıkımına yeni yılda başlanılacağı öğrenildi.

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