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Balyoz mağdurları Adalet Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı

Balyoz mağdurları Adalet Bakanlığı aleyhine tazminat davası açarken, üçüncü yılına yaklaşan davalarda sadece emekli Albay Yusuf Kelleli, talep ettiği tazminat tutarının sadece beşte birini alabildi.

23.10.2018 - 07:13 | Güncelleme:

FETÖ’nün Balyoz davası kumpası nedeniyle TSK’da görev yapan yüzlerce askerin geleceği karartılırken, bazıları da dava sürecinde yaşamını kaybetti. Kumpaszedeler, uğradıkları haksızlıkların telafisi için Adalet Bakanlığı aleyhine tazminat davası açarken, üçüncü yılına yaklaşan davalarda sadece emekli Albay Yusuf Kelleli, talep ettiği tazminat tutarının sadece beşte birini alabildi.

FETÖ kumpas mağduru Kelleli, bin 260 gün cezaevinde tutuklu kaldığını belirterek, şunları anlattı:

“Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen tazmimat davasında mahkeme tarafıma maddi ve manevi olmak üzere toplam 1 milyon 55 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak dosya Yargıtay 9. Daire tarafından rakamın çok yüksek olduğu gerekçesiyle 15 Haziran 2016’da bozuldu. Yeniden görülen dava sonucunda 12. Ceza Dairesi, 267 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduk. 1 milyon 55 bin liralık tutarın Hazine’den değil, FETÖ’cü hainlerin el konulan veya kayyum atanan şirketlerinden tahsil edilmesini istiyoruz. Birçok arkadaşımızın dosyası halen Yargıtay’da bekliyor. Öne alma dilekçesi verdiğimi için ilk tazminat kararı verilen kişi olduğumu düşünüyorum. Dosyalar, Yargıtay 12. Daire’de. Yargıtay’dan dönen davalar yine Yargıtay’ın önüne gitmiş oldu. Muhtemelen bana verilen tazminat tutarı emsal kabul edilerek diğer mağdurlara da bu oran tutarında tazminata hükmedilecek.”

1335 GÜNE 75 BİN LİRA

Kumpas mağduru emekli Kurmay Albay Hanifi Yıldırım ise şu serzenişte bulundu:

“Bin 335 gün haksız yere kumpasla cezaevinde kaldıktan sonra 75 bin lira gibi komik bir tazminat tutarına karar verildi. Mahkemeye maddi kayıplarımı ve mağduriyetimi ispatlayan tüm belgeleri sundum. 1 milyon liranın üzerinde maddi manevi zararım, kaybım var. Cezaevine girdiğimde kurmay albay rütbesindeydim. Kumpas mağduru olmasam orgeneralliğe kadar yükselecektim. Erzurum’daki mahkeme tazminat tutarını 75 bin lira gibi komik bir rakama indirdi. Tazminat tutarlarımızı kuruşuna kadar FETÖ’cü hainlerden tahsil edilmesini istiyorum. Yargıtay’dan sonuç çıkmazsa AYM’ye, yine sonuç çıkmazsa AİHM’e gideceğim.”

Kumpasder Başkanı Ahmet Tatar ise yüzlerce Balyoz mağdurunun dosyasının Yargıtay’da beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yargı mağdurlar için genel bir ölçüt belirleyemedi. Haksız tutuklamalar nedeniyle mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için kriter gerekir. Vatandaş, Balyoz mağdrularının tazminat alıp köşeye çekildiğini zannediyor ama böyle bir durum yok. Arkadaşlarımız tutuklu kaldıkları süre içinde TSK mensubu olarak elde edecekleri terfilerden mahrum bırakıldı. Birçok arkadaşımız tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral veya orgeneral olabilecekken personel kanununda yer alan tutukluluk süresi nedeniyle terfi edemedi. Mahkemeler arasında fikir birliği oluşmadığından tazminat davası açanların tazminat tutarlarında farklılıklar var. Bölge Ceza mahkemelerinden verilen kararlara yönelik Yargıtay’dan çıkan bir şey yok. Balyoz mağdurları için toplu karar verilebilir.”

ARADA DEV UÇURUM VAR

Maddi, manevi tazminat davaları her kumpas mağdurunun ikamet ettiği Ağır Ceza mahkemelerinde açıldı. Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davaların amacı haksız tutuklama ile ilgili ortaya çıkan maddi, manevi zararın giderilmesini amaçlıyor. Bu süreç ‘haksız tutuklama davaları’ olarak geçiyor. Balyoz mağdurları için henüz Yargıtay’dan çıkan bir karar olmasa da, mağdurlar arasındaki tazminat farkı tartışmalara neden oluyor. Örneğin Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Korgeneral Engin Alan’a toplam 1 milyon 363 bin 650 lira, Korgeneral Ayhan Taş’a ise 1 milyon 250 bin lira tazminat ödenmesine karar verirken, bin 335 gün cezaevinde tutsak edilen emekli kurmay Albay Hanifi Yıldırım’a ise Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından 75 bin liralık tazminat tutarının verilmesi yönünde karar çıktı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    15 temmuz gazisi olsan o paranin mislini alirdin
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