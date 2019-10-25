Balzamik sirkesi nasıl yapılır?

Balzamik sirke, asıl kaynağı İtalya’dır. Yoğun kıvamlı olan balzamik sirke yemeklere lezzet katması yanında çok faydalı bir sirkedir. Keskin bir tadı ve kokusu vardır. Sirkelerin içinde en değerlisi olarak kabul edilir.

Balzamik sirkesi için malzemeler:

2 litre üzüm sirkesi

1 çay bardağı kahverengi şeker

Balzamik sirkesi yapılışı:

İlk olarak 2 litre üzüm sirkesinin içine 1 çay bardağı kahverengi şekeri ilave edin.

Ocağın üstüne alın.

Çok kısık ateşte yoğun bir kıvam alana kadar kaynatın.

Daha sonra oda sıcaklığında soğutun.

Karanlık ve serin bir yerde saklayın.

Olması için en az 2 hafta gerekir.

Afiyet olsun…

Püf noktası:

Yapılışında İtalyan üzümleri kullanırsanız aroması ve tadı daha iyi olur.

Balzamik sirke durdukça daha da güzel olur.