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        Haberler Gündem Çevre Bandırma'da boşa akan kaynak su! | Son dakika haberleri

        Bandırma'da boşa akan kaynak suya çevre sakinlerinden tepki!

        Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediği günlerde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yıl boyunca boşa aktığı belirtilen kaynak su tepkiye neden oldu. Muhtar Belgin Şentürk, yetkililere bu konuda daha önce defalarca başvuruda bulunulduğu, ancak herhangi bir somut adım atılmadığını ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 14:51 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:51
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        Bandırma'da boşa akan kaynak su!
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'ndeki surlar bölgesinde yıl boyunca sürekli akan kaynak suyu tepki çekti.

        İHA'nın haberine göre, bölgede yaz-kış demeden akmaya devam eden bu doğal su kaynağı yıllardır aynı şekilde boşa akıyor. Ancak kuraklık tehlikesinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bugünlerde çevre sakinleri kaynak suyun değerlendirilmesini istiyor.

        Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, yetkililere bu konuda daha önce defalarca başvuruda bulunulduğu, ancak herhangi bir somut adım atılmadığını ifade etti. Vatandaşlar, bu temiz ve sürekli akan suyun en azından Bandırma Belediyesi tarafından park ve bahçelerin sulanmasında kullanabileceğini ifade ediyor.

        Öte yandan, boşa akan suyun yaz aylarında yosun oluşumuna, kış aylarında ise yollarda buzlanmalara yol açtığı da belirtiliyor. Boşa akan suyun bulunduğu noktada yaya yolunda yabani otların çıkması sonucu yayaların yoldan geçmesini de zorlaştırıyor.

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