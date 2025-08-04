Bandırma'da boşa akan kaynak su!

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'ndeki surlar bölgesinde yıl boyunca sürekli akan kaynak suyu tepki çekti.

İHA'nın haberine göre, bölgede yaz-kış demeden akmaya devam eden bu doğal su kaynağı yıllardır aynı şekilde boşa akıyor. Ancak kuraklık tehlikesinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bugünlerde çevre sakinleri kaynak suyun değerlendirilmesini istiyor.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, yetkililere bu konuda daha önce defalarca başvuruda bulunulduğu, ancak herhangi bir somut adım atılmadığını ifade etti. Vatandaşlar, bu temiz ve sürekli akan suyun en azından Bandırma Belediyesi tarafından park ve bahçelerin sulanmasında kullanabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, boşa akan suyun yaz aylarında yosun oluşumuna, kış aylarında ise yollarda buzlanmalara yol açtığı da belirtiliyor. Boşa akan suyun bulunduğu noktada yaya yolunda yabani otların çıkması sonucu yayaların yoldan geçmesini de zorlaştırıyor.