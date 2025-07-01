Bandırma'da fabrikada akıma kapılan kadın öldü

Olay, öğle saatlerinde Bandırma'ya bağlı Aksakal Mahallesi’nde faaliyet gösteren pastörize yumurta ve yumurta tozu üretimi yapılan tesiste meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; fabrikada çalışan 2 çocuk annesi Betül Dilek (44), iddiaya göre rölesi bozuk olan şaltere yapılan müdahale sırasında oluşan kaçak akıma kapıldı. Bir anda savrulan kadın, yere yığıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Betül Dilek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dilek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.