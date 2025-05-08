Balıkesir'in Bandırma ve Erdek kıyılarında müsilaj görüldü
Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü
Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilajın Bandırma merkezindeki sahilde de yoğunlaştı.
Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.
Sahilde geniş alanı kaplayan müsilajın yoğunluğu kameraya yansıdı.
Bandırma'dan sonra Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.
Erdek'te limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu. Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.
Bandırma sahili