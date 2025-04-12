Bandırmaspor’dan TFF’ye stat tepkisi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Boluspor'la oynadıkları maçın stadının mücadeleye 3 gün kala belli olmasına tepki gösterdi.

Bandırmaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF'yi eleştirdi.

Açıklamada, Bandırmaspor’un Boluspor ile oynayacağı maç öncesi Boluspor'un tüm ısrarlarına rağmen Sakarya ya da İstanbul’un tercih edilmediği ve TFF'nin yaşananlara sessiz kaldığı hatırlatıldı. Karşılaşmanın oynanacağı yerin, maçtan sadece 3 gün önce Çorum olarak açıklandığına dikkat çekildi.

TFF'nin, 19 Nisan’da oynanacak Boluspor-Fatih Karagümrük maçı için Boluspor'dan herhangi bir talep dahi gelmeden devreye girerek karşılaşmayı Sakarya’ya aldığı ve bu kararı taraflara 10 gün önceden ilettiği vurgulandı.

Bandırmaspor açıklamasında, "TFF, Bandırmaspor söz konusu olduğunda neden sessiz kaldı? Fatih Karagümrük için neden bu kadar hızlı ve ayrıcalıklı hareket edildi? Ev sahibi Boluspor’un bile görüşü alınmadan böyle bir adım nasıl atıldı?" soruları yöneltilerek, alınan kararlarda adalet ve eşitlik ilkesinden uzaklaşıldığı ifade edildi.

Bandırmaspor'un açıklamasının tamamı: