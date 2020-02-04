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Banka müdürü 3 çocuk annesinden 12 gün sonra acı haber

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir bankanın şube müdürü olan Esra Aşık, arkadaşlarıyla birlikte Samsun'daki bölge toplantısına giderken Ordu'da trafik kazası geçirmişti. 3 çocuk annesi Aşık, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

trabzon kaza
HABERTURK.COM

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel bir bankanın şube müdürü olan Esra Aşık, Ordu'da trafik kazasından 12 gün sonra yaşama veda etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, özel bir bankanın Akçaabat şube müdürü olan Esra Aşık ve arkadaşları, Samsun'da yapılacak olan bölge toplantısına giderken Ordu'nun AIltınordu ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Bankanın Rize şube müdürü Adem Tel yönetimindeki araca, Yavuz A.'nın kullandığı kamyonet arkadan çarptı. Kazada arka koltukta oturan 39 yaşındaki Esra Aşık ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aşık, yoğun bakıma alındı. Üç çocuk annesi kadın, yapılan müdahalelere rağmen 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aşık'ın Trabzon Büyükşehir Belediye İmar Daire Başkanı olan eşi Özgür Aşık acı haberle üzüntüye boğuldu. Esra Aşık yarın İskenderpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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