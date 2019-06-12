Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BDDK'dan kredi kartı taksit sınırlarına düzenleme

AA

BDDK kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı. Kurul, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında taksit sınırlandırmasını dokuz aydan on iki aya çıkardı

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİM 14 Haziran 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de Cuma günü hangi ürünler satışa çıkacak?
ALIŞVERİŞBİM 14 Haziran 2019 Aktüel ürünler kataloğu ...
A101 13 Haziran 2019 Aktüel ürünleri yarın satışta! A101'de yarın hangi kategoride ki ürünler satışa çıkacak?
ALIŞVERİŞA101 13 Haziran 2019 Aktüel ürünleri yarın satışta!
BİM 11 Haziran 2019 Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?
ALIŞVERİŞBİM 11 Haziran indirimli ürünler kataloğu!
AVM Ciro Endeksi Nisan´da yüzde 14.2 arttı
ALIŞVERİŞAVM ziyaretçi sayısı Nisan'da azaldı
BİM 14 Haziran Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de Cuma günü hangi ürünler satışa çıkacak?
ALIŞVERİŞBİM 14 Haziran Aktüel ürünler kataloğu!
A101 13 Haziran 2019 Aktüel ürünleri Perşembe günü satışta! A101'de Perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101 13 Haziran 2019 Aktüel ürünleri Perşembe günü ...
Türk meyve sebzesi 'uçuşa' geçti
ALIŞVERİŞTürk meyve sebzesi 'uçuşa' geçti
Yağışlar Antep fıstığını da vurdu
ALIŞVERİŞYağışlar Antep fıstığını da vurdu
BİM 7 Haziran 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! İşte BİM'deki indirimli ürünler
ALIŞVERİŞBİM'de bu hafta indirimli ne var?
A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran 2019 Perşembe! A101'de bu hafta indirimli neler var?
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli neler var?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X