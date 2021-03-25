Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılık
ABONE OL

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 596 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 860 milyon lira artarak 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liraya düştü. tüketici kredileri tutarı, 19 Mart ile biten haftada 191 milyon lira artarak 686 milyar 545 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 459 milyon lira azalarak 148 milyar 558 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 596 milyar liraya geriledi
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Mart ile biten haftada 35 milyar 860 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liradan 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 66 milyar 484 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 423 milyar 735 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Mart ile biten haftada 191 milyon lira artarak 686 milyar 545 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 501 milyon lirası konut, 13 milyar 88 milyon lirası taşıt ve 396 milyar 956 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 891 milyon lira azalarak 593 milyar 597 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,8 gerileyerek 147 milyar 514 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 359 milyon lirası taksitli, 86 milyar 156 milyon lirası taksitsiz oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 459 milyon lira azalarak 148 milyar 558 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 115 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 103 milyon lira yükselerek 779 milyar 169 milyon lira oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Bankaların yurtdışından kaynak sağlama sıkıntısı yok'
PARA'Bankaların kaynak sağlama sıkıntısı yok'
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
S&P ve Moody's'ten Türkiye değerlendirmesi
PARAS&P ve Moody's'ten Türkiye açıklaması
Küresel piyasalar yön arayışında
PARAPiyasalarda yön arayışı
Bitcoin yeniden düşüşte
PARABitcoin'e Elon Musk yetmedi
Dolarda son durum
PARADolarda yükseliş
TVF 1.25 milyar Euro'luk sendikasyon kredisi aldı
PARATVF'ye 1.25 milyar Euro'luk sendikasyon kredisi
Merkez Bankası'ndan yeni repo ihalesi
PARATCMB'den piyasaya 48 milyar TL
Türkiye'nin not indirimi fiyatlanıyor
PARANot indirimi fiyatlanıyor
Bitcoin neden yükseldi? Elon Musk'tan flaş bitcoin açıklaması! Son dakika ekonomi haberleri
PARAArtık Bitcoin'le Tesla alınabilir