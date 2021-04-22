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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 752 milyar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 279 milyon lira azalarak 3 trilyon 751 milyar 897 milyon liraya geriledi. Tüketici kredileri tutarı, 16 Nisan ile biten haftada 2 milyar 316 milyon lira azalarak 690 milyar 680 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 752 milyar oldu
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Nisan ile biten haftada 9 milyar 279 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 761 milyar 176 milyon liradan 3 trilyon 751 milyar 897 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil),geçen hafta 6 milyar 553 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 642 milyar 636 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Nisan ile biten haftada 2 milyar 316 milyon lira azalarak 690 milyar 680 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 276 milyar 572 milyon lirası konut, 13 milyar 780 milyon lirası taşıt ve 400 milyar 328 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 623 milyon lira azalarak 604 milyar 830 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalarak 151 milyar 939 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 214 milyon lirası taksitli, 89 milyar 725 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 209 milyon lira azalarak 148 milyar 911 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 514 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 892 milyon lira artarak 782 milyar 440 milyon lira oldu.

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