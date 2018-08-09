Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 98 milyon lira artarak 2 trilyon 500 milyar 476 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Ağustos ile biten haftada 34 milyar 98 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 466 milyar 378 milyon liradan 2 trilyon 500 milyar 476 milyon liraya ulaştı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 76 milyar 977 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 278 milyar 722 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 18 milyar 515 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 121 milyar 307 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 3 Ağustos ile biten haftada 776 milyon lira artarak 422 milyar 296 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 201 milyar 32 milyon lirası konut, 7 milyar 155 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 110 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 533 milyon lira artarak 385 milyar 502 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,1 artışla 97 milyar 587 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 770 milyon lirası taksitli, 52 milyar 817 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 3 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,42 artarak 22 milyar 167 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,12 yükselişle 461 milyar 116 milyon liradan 461 milyar 690 milyon liraya çıktı.

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