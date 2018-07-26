Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 20 Temmuz ile biten haftada 10 milyar 809 milyon 313 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 992 milyar 338 milyon 463 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,54 azalış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,44 azalışla 1 trilyon 10 milyar 177 milyon 410 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,82 artışla 867 milyar 36 milyon 115 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 816 milyon dolar artarak 195 milyar 663 milyon dolara yükseldi. Bunun 182 milyar 24 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 639 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 148 milyar 538 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 502 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 152 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 832 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,42 azalışla 403 milyar 262 milyon 891 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,41 azalarak 363 milyar 107 milyon 590 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,64 gerileyerek 121 milyar 408 milyon 680 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 739 milyon 341 bin lirası konut, 5 milyar 982 milyon 55 bin lirası taşıt ve 209 milyar 541 milyon 495 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 20 Temmuz ile biten haftada 8 milyar 209 milyon 577 bin lira azalarak 2 trilyon 320 milyar 433 milyon 519 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,50 artış gösterdi.

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