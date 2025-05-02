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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün net kârı mart sonu itibarıyla 216,1 milyar lira oldu - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün net kârı mart sonu itibarıyla 216,1 milyar lira oldu

        Bankacılık sektörünün mart sonu itibarıyla dönem net kârı 216 milyar 114 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:27
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        Bankacılığın net kârı 216,1 milyar lira oldu
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Mart 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 3 trilyon 474 milyar 278 milyon lira artarak 36 trilyon 131 milyar 512 milyon liraya ulaştı.

        Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler mart ayı itibarıyla 17 trilyon 633 milyar 383 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 765 milyar 848 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

        Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 11,9 artarak 21 trilyon 145 milyar 469 milyon liraya çıktı.

        Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 6,5 artışla 3 trilyon 86 milyar 863 milyon liraya ulaştı.

        Mart sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 216 milyar 114 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,63 olarak kayıtlara geçti.

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