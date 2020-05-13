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Akbank, “Yüzde 0,99’dan başlayan faizlerle Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Akbank’tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank Şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler” dedi.

Şekerbank, bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için kampanya başlattı. Banka 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen kampanyası kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkânı ve yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlayacak.

Şekerbank ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs’a kadar üye işyerleri ve online marketlerde gerçekleştirecekleri 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus, toplamda 100 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için müşterilerin, harcama yapmadan önce “KATIL” yazıp, 7353’e SMS göndermesi yeterli olacak.

Yapı Kredi de Ramazan Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlayacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.