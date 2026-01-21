Bankaların emekli promosyon tutarları 2026 Ocak: Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor?
Emekli maaşları 2026 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yılın ilk yarısında uygulanacak emekli zam oranı 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise yüzde 18,48 zam ile 20 bin liraya yükseldi. Emekli zammı sonrası gözler emekli promosyon ödemelerine çevrildi. Özel ve kamu bankalarının güncel promosyon tutarları yeni emekli olanlar ya da bankasını değiştirmek isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte, 2026 Ocak ayı Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, VakıfBank, Halkbank ve İş Bankası emekli maaş promosyonu tutarları...
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunuyor.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL olanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya Ziraat Bankası'ndan almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans emeklilere 29.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
Maaşını Türkiye Finans’a taşıyan emekliler, 29.500 TL'ye varan emekli promosyonu yanı sıra bankaya davet edeceği her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülden yararlanabilecek.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans aracılığı almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan müşteriler, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacak.
Kampanya 31 Ocak 2026 tarihine kadar geçerlidir.
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödenmektedir.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanmak mümkün.
Kampanya 1 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunmaktadır.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL,
20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir.
Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.)
Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.
Kampanya 19 Eylül 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
DENİZBANK
DenizBank, emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
Kampanya, 30 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank’tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödenmektedir.
Banka ayrıca 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık sunmaktadır.
1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
Halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK Emeklilerinden; 05 Mayıs 2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecek.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA; 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sunuyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır.
15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.
Banka, 15.000 TL’ye varan promosyona ek olarak 15.000 TL nakit ödül veriyor.
SGK emekli maaşını 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen emekliler faydalanabilir.