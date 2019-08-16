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Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de

İHA

Kredi kullanımında denetimi artıran, bağımsız denetim raporu risk sınırını 500 milyon TL'den 100 milyon TL'ye düşüren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme

BDDK, reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK),Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" ile düzenleme kapsamına alınan kredi oranı yüzde 33'ten yüzde 47'ye yükselecek.

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları (YEP) 2019 yılı Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmış ve toplam riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların, bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmasının zorunlu hale getirileceği belirtilmişti.

 

 

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