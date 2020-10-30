Bankaların kârında yüzde 29 artış

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Cuma günkü verilerine göre bankacılık sektörünün toplam net kârı ilk dokuz ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 46.3 milyar TL oldu.

Sektörde tahsili gecikmiş alacakların (TGA) toplam kredilere oranı Eylül ayı itibarıyla yüzde 4.06 oldu. Eylül 2019'da yüzde 4.96 idi.

Bankaların sermaye yeterlilik rasyosu Eylül sonunda yüzde 19.4 (bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 18),çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 15 (Önceki yıl yüzde 14) seviyesinde gerçekleşti.