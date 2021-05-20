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Bankpozitif'in HR Bank'a devri izne tabi değil

Rekabet Kurulu, Bankpozitif'in HR Bank'a devrinin izne tabi olmadığını açıkladı

Bankpozitif'in HR Bank'a devri izne tabi değil
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Bankpozitif'in tek kontrolünün HR Bank tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. İngiltere merkezli HR Bank, Hapoalim Bank'ın kontrolünde olan Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin kontrolünü devralmak için mart ayında Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

Bank Pozitif'ten 9 Şubat'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bankanın ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş.'nin, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Açıklamada ''Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK'nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir.'' denilmişti.

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