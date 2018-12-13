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Banliyö treni, şehrin merkezi ile dışını birleştiren gün içinde yolcu taşıyan tren. Zamanımızda şehirlerin geniş bir coğrafyaya yayılması nedeniyle artan trafik sıkışıklığı, park problemi, hava kirliliği gibi sorunlara karşı banliyö trenleri bir alternatiftir.
Türkiye'de TCDD tarafından, Ankara, İstanbul ve İzmir'de banliyö treni işletmektedir. Ayrıca TCDD'den kiralanan tren setleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adaray adı ile banliyö tren işletmesi yapılmaktadır.
TCDD Banliyö trenleri
TCDD sahibi olduğu hat üzerinde TCDD Taşımacılık tarafından Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray adıyla işletilmektedir. İzmir'deki hat ise TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin %50-%50 ortaklığıyla kurulan İZBAN A.Ş. tarafından İZBAN adıyla işletilmektedir.
İzmir'deki modele benzer şekilde TCDD ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Gaziray projesi de şu an inşa edilmektedir.
Hizmet Bölgeleri
İstanbul-Anadolu Yakası
45 km uzunluğundaki hat. Haydarpaşa ile Gebze arasında hizmet vermiştir. Marmaray projesinin inşaatı kapsamında iptal edilmiştir.
BC1 Raylı Tüp Tünel geçişi yolu ile Avrupa yakasına bağlanır.
2018 yılı sonunda Marmaray projesi tamamlanıp hizmete girdiğinde eski B2 hattının yerini alacaktır.
İstanbul-Avrupa Yakası
28 km uzunluğundaki hat. Sirkeci ile Halkalı arasında hizmet vermiştir. Marmaray projesinin inşaatı kapsamında iptal edilmiştir.
BC1 Raylı Tüp Tünel geçişi yolu ile Asya yakasına bağlanır.
2018 yılı sonunda Marmaray projesi tamamlanıp hizmete girdiğinde eski B1 hattının yerini alacaktır.
Ankara
37 km uzunluğundadır ve 23 istasyona sahiptir. Başkentray projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasındaki kısmı iptal edilmiştir. İnşaat nedeni ile Ankara Gar, Etimesgut ve Sincan duruşlu olacak şekilde, sabah Sincan-Etimesgut-Ankara, akşam Ankara-Etimesgut-Sincan arasında sınırlı sayıda tek yönlü seferler halinde çalışmaktadır.
İzmir
Aliağa Tren İstasyonu - Selçuk Tren İstasyonu arasında çalışmaktadır. 130 km uzunluğundadır ve 41 istasyona sahiptir. Hattın güneyde Tire ve Ödemiş'e, kuzeyde Bergama'ya ve doğuda Manisa'ya kadar uzatılması planlanılmaktadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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