Yer, Balıkesir...

Olay Balıkesir’in Savaştepe ilçesi İstiklal Mahallesi Şengül Sokak 14 numaralı 2 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Mahmut Acaröz'ün haberine göre, ev sahipleri Murat Üvni (39) ve kardeşi Ramazan Üvni (41) ile kiracı Arif Kafa (25) ve amcasının oğlu Sercan Kafa (24), banyodan alt kata su akması nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü, karşılıklı bıçaklar çekildi. Ev sahibi Murat Üvni ile kiracı Arif Kafa göğüs ve karın bölgelerine aldıkları çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan Ramazan Üvni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sercan Kafa ise olayın ardından Savaştepe Devlet Hastanesi’nde gözaltına alındı.

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