Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay, Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftlinin kızları Yıldız Ülkü, evde oynadığı sırada banyoya gitti. Burada da oynamayana devam eden minik Yıldız Ülkü, su dolu kovanın içine düştü.



DHA'nın haberine göre, diğer odada olan anne Zülfiye Özdemir ise kızını odalarda göremeyince, banyoya baktığında faciayla karşılaştı. Kızını kovanın içinden çıkaran Zülfiye Özdemir, ambulans çağırdı.



Yıldız Ülkü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğiyle birlikte hastaneye gelen Zülfiye Özdemir, bebeğin ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi. Bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.

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