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        Haberler Dünyadan Barack Obama ile Michelle Obama boşanıyor mu? Barack Obama, yanıt verdi - magazin haberleri

        Michelle Obama ile boşanma iddiasına Barack Obama'dan yanıt

        Michelle ve Barack Obama çiftinin 32 yıllık evliliğinin bittiğine dair söylentiler artınca, Barack Obama; iddialara, fotoğraflı bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:39
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        Boşanma iddiasına yanıt
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        ABD'nin eski başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile evliliğinde kriz yaşadığı söylentilerine bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

        Eski First Lady'nin, Donald Trump'ın yarın gerçekleştirilecek olan ikinci başkanlık dönemi yemin töreninde eşi Barack Obama'ya eşlik etmeyeceği, geçen hafta öğrenildi.

        Barack Obama, eski başkan Jimmy Carter'ın 9 Ocak'ta gerçekleşen cenazesine de tek başına katılmıştı. Michelle Obama'nın iki büyük etkinliği atlaması ve Barack Obama'nın yalnız katılım göstermesinin ardından, Obama çiftinin 32 yıllık evliliğinin boşanmaya doğru ilerlediği konusunda spekülasyonlar başladı.

        Boşanma söylentilerine Barack Obama, yeni bir sosyal medya paylaşımıyla karşılık verdi. Instagram'da Michelle Obama ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaşarak eski First Lady'nin 61'inci doğum gününü kutladı.

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        Barack Obama, şöyle dedi:

        "Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun" diye yazan Barack Obama, mesajını, "Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!"

        Michelle Obama da eşinin bu jestine; "Seni seviyorum, tatlım!" yorumuyla karşılık verdi.

        1989'da tanışan Barack Obana ile Michelle Obama, 1992'de evlendi. Her ikisi de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu birer avukat olan Obama çiftinin, 1998 ve 2001 yıllarında kızları dünyaya geldi.

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        #Michelle Obama
        #Barack Obama
        #boşanma
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