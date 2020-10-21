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Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 10. son bölüm özeti

Baraj 10. son bölümüyle 20 Ekim'de yayınlandı. Baraj 10. son bölümünde; Nazım, Nehir'in Tarık'a aşık olduğunu düşünüyor. Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 10. son bölüm özeti

Baraj dizisinin 10. son bölümünde; Nazım, Nehir'in Tarık'a aşık olduğunu düşünüyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden dizis everler soruyor: Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

BARAJ 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir’in Nazım’ı seçmesi Tarık için büyük bir hayal kırıklığı yaratır, bu yüzden Fulya ile nişan hazırlıklarını hızlandırır. Nehir’i arayan polis, onun Nazım ile bir ilişkisi olduğunu öğrenir. Nehir ise Nazım’ın suçlanmasındansa kendini ele vermek ister ama Nazım’ın Nehir’i kaybetmeye hiç niyeti yoktur.

BARAJ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Baraj 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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