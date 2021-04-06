Baraj dizisinin 34. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 35. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 34. son bölüm özeti...

BARAJ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir’in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir’le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem’i de alıp Halit’in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?