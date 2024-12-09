Baraj doluluk oranı: 9 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Kar ve sağanak yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Son günlerde yağan yağışlardan güncel baraj doluluk oranı merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 9 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul baraj doluluk seviyeleri geride bıraktığımız hafta yüzde 28 oranındaydı. Yeni haftaya girmemizle birlikte güncel baraj doluluk oranı merak edildi. Peki 9 Aralık 2024 İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 9 ARALIK 2024
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 9 Aralık Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %28.33 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Ömerli Barajı 28,55
Darlık Barajı 12,4
Elmalı Barajı 2,27
Terkos Barajı 22,07
Alibey Barajı 1,57
Büyükçekmece Barajı 16,89
Sazlıdere Barajı 12,86
Istrancalar Barajı 1,2
Kazandere Barajı 9,42
Pabuçdere Barajı 1,54