Olay saat 13:45'te Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki akraba iki çocuk, göle girdi.



DHA'nın haberine göre, çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve saglık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi. Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuğun cansız bedenine ulaştı.

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