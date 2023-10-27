Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün 19.89 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19.62 olarak ölçüldü. Yetkililer mega kentte vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olması çağrısında bulundu

Habertürk Giriş: 27.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:53 facebook

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