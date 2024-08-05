Barajda su çekildi, Selçuklu hanı ortaya çıktı
Kony'da bulunan Altınapa Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla, 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı
Konya şehir merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Altınapa Barajı, bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
Öte yandan barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldı.
Bunun üzerine 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı.
Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı, Konya'da Meram Çayı üzerinde 1960'lı yıllarda sulama ve içme suyu temini amacıyla yapıldı.
Kesme taşlardan yapılan ve Horasan harcıyla inşa edilen Altınapa Hanı, 8 asırdır bütün olumsuzluklara rağmen ayakta duruyor.