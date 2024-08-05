Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Barajda su çekildi, Selçuklu hanı ortaya çıktı

        Barajda su çekildi, Selçuklu hanı ortaya çıktı

        Kony'da bulunan Altınapa Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla, 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konya şehir merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Altınapa Barajı, bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

        2

        Öte yandan barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldı.

        3

        Bunun üzerine 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı.

        4

        Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde Selçukluların önemli komutanlarından Şemseddin Altunapa tarafından yaptırılan Altınapa Hanı, Konya'da Meram Çayı üzerinde 1960'lı yıllarda sulama ve içme suyu temini amacıyla yapıldı.

        5

        Kesme taşlardan yapılan ve Horasan harcıyla inşa edilen Altınapa Hanı, 8 asırdır bütün olumsuzluklara rağmen ayakta duruyor.

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        #Selçuklu hanı
        #Altınapa Hanı
        #Konya
        #Altınapa Barajı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı