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HaberlerGündemÇevreDOPDOLU! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları - İSKİ (19 Nisan)
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İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 19 Nisan itibariyle yüzde 80.79'a yükseldi. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi

DOPDOLU! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları - İSKİ (19 Nisan)
İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
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HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.19 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 0.65 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80.79'A ÇIKTI

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 19 Nisan itibarıyla yüzde 80.79 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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