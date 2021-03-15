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HaberlerGündemÇevreDOLUYOR! İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ | Son dakika veriler
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İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!

Mega kent İstanbul'da, İSKİ'den alınan bilgiye göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.34'e yükseldi. Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranının daha da yükselebileceği bilgisi verildi

DOLUYOR! İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ | Son dakika veriler
İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!
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HABERTURK.COM

Yurt genelinde aralık ve ocak ayında yaşanan kuraklık ciddi endişeye yol açmıştı. İstanbul'da 19 Ocak'ta barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altında kayıtlara geçmişti.

ORTALAMA YÜZDE 62.34'E ÇIKTI

Ocak ayında kentin kar yağışı alması, ardından ise sağanak yağış, barajlardaki doluluk oranını yükseltti. İSKİ'den alınan bilgiye göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı 15 Mart itibariyle yüzde 62.34 olarak ölçüldü.

DOLULUK ORANI DAHA DA ARTABİLİR

Kente su sağlayan birçok barajda doluluk oranlarının yüzde 70'lere yaklaştığı öğrenildi. Mart ve nisan yağmurlarıyla barajların doluluk oranının daha da yükseleceği belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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